Народний депутат від "Слуг народу" Олександр Куницький, ймовірно, поїхав за кордон у відрядження. Проте в Україну назад так і не повернувся.

Припускають, що Олександр Куницький втік, як і його друг нардеп Артем Дмитрук, пише 24 Канал з посиланням на джерела Bihus.Info.

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Що відомо про ймовірну втечу Куницького

Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно – не безпідставні. "Слуга народу" і скандальний блогер Куницький не в Україні,

– повідомили джерела видання.

Розслідувачі кажуть, що важко сказати, як давно народний депутат перебуває за кордоном. Проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради з розділу "Голосування депутата", його не було на голосуваннях протягом всього жовтня.

Журналісти пригадали, що Куницький є другом Миколи Тищенка та втікача Артема Дмитрука. Він став відомий тим, що влаштовував численні "розбірки" з патрульною поліцією.

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Окрім того, схожий на Куницького чоловік був разом з Дмитруком на відео, яке з'явилось в жовтні 2023 року. На кадрах видно, як двоє чоловіків б'ють одного.

Справді, чоловік поскаржився на відео, що його побили нардепи Дмитрук та Куницький. Згодом Дмитрук таки отримав підозру, на відміну від Куницького.