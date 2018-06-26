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Нардеп відреагував на дії помічника, який підстрелив підлітка

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Помічник нардепа підстрелив підлітка
Помічник нардепа підстрелив підлітка / фото з соцмереж

Народний депутат Юлій Мамчур підтвердив інформацію про те, що його помічник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, поранив підлітка на стадіоні у Вишневому.

У себе у Facebook Мамчур вибачився перед дітьми та їх батьками за вчинок свого помічника.

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"Хочу наголосити, що кожна людина, незалежно від свого статусу, несе відповідальність за свої дії перед законом", – зазначив він.

Нардеп також повідомив, що позбавив зловмисника статусу помічника народного депутата на громадських засадах.

Нагадаємо, у місті Вишневе Київської області нетверезий чоловік поранив з травматичної зброї 14-річного хлопця. Пізніше стало відомо, що затримали за стрілянину чоловіка на прізвище Штанько, який виявився помічником на громадських засадах нардепа від БПП Юлія Мамчура.

Теги: Поліція Новини України Новини Києва Блок Петра Порошенка Зброя
Джерело: 24 Канал
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