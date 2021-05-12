Нардепам заборонили приходити в Офіс Президента без попередження, – ЗМІ

Народним депутатам нібито заборонили безперешкодно приходити до Офісу Президента. Таке обмеження буцімто схвалили ще кілька місяців тому.
Джерело:"Українська правда"
Реакція нардепів на заборону
Законодавство про статус народного депутата дозволяє народним обранцям проходити до будь-якого органу державної влади. Для цього вони мають показати свій мандат.
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Однак тепер нардепи не можуть вільно проходити в будівлю ОПУ, показавши працівникам Управління держохорони своє посвідчення.
Парламентарям дозволяють проходити усередину, лише у разі, якщо на їхнє ім'я є попереднє замовлення у бюро перепусток.
Ми дуже обурювалися, навіть у чати скидали відео, як колеги скандалили з охороною. Але нам потім пояснили УДОшники, що нібито такі обмеження тривають, якщо на роботі є президент. Коли президента немає – проходьте, повна відкритість,
– розповів виданню нардеп від "Слуги народу".
Чому парламентарям заборонили вхід
Такий додатковий захід щодо нардепів в ОПУ з'явилися кілька місяців тому. Це нібито сталося після того, як позафракційний депутат Гео Лерос увірвався у приймальну до голови ОПУ Андрія Єрмака і попросив його секретарку передати, що Єрмак "г*ндон".
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