У нардепів нарахували понад 4 тисячі помічників: у кого їх найбільше

У Верховній Раді 9-го скликання понад 4 тисячі людей працюють помічниками 421 народного депутата. Більшість із них виконують роботу на громадських засадах, частина – за трудовими договорами.

В організації підрахували загальну кількість помічників народних депутатів з усіх фракцій. Наразі у парламенті таких 4 188.

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Помічники парламентарів: статистика за фракціями

Більшість помічників народних депутатів – 3 130 – працюють на громадських засадах, 990 – за строковим трудовим договором на постійній основі, а 68 – за строковим трудовим договором за сумісництвом.

Кількісно найбільше помічників у народних депутатів від "Слуги народу" – 2 208, далі йде "Опозиційна платформа – За життя" – 538 та "Батьківщина" – 341. Найменше помічників у "Голосу" – 155.



Кількість помічників у нардепів за фракціями / Інфографіка "ЧЕСНО"

Якщо рахувати кількість помічників у середньому на одного нардепа, то найбільше їх у "Батьківщини" – 14, групи "Довіра" – 13, ОПЗЖ – 12. Натомість найменша кількість помічників на одного нардепа у фракції "Голос" – 8.



Середня кількість помічників на одного нардепа за фракціями / Інфографіка "ЧЕСНО"

Лідери за кількістю помічників серед нардепів