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Наречена Кріштіану Роналду стала зіркою іспанського глянцю: елегантні фото

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Джорджина Родрігес для Harper's Bazaar Spain
Джорджина Родрігес для Harper's Bazaar Spain / Instagram / @georginagio

Аргентинська модель і наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, яка минулого року народила футболісту доньку Алану, знялась для іспанського випуску видання Harper's Bazaar. Зірка приміряла декілька вишуканих нарядів посеред пальм.

Перші фото з літньої зйомки з’явились на Instagram-сторінці Джорджини. Наразі невідомо, чи модель прикрасить обкладинку глянцю, але те, що воно взяла участь у фотоісторії помітно одразу.

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На перших двох знімках Родрігес одягнула стильний чорний наряд, який відмінно пасував її типажу зовнішності і загальному амплуа. На іншому фото дівчина приміряла довгу екстравагантну спідницю з рюшами чорного кольору і таку ж водолазку з солом'яним капелюхом. Автором чорно-білої серії фото став Папо Вайсман.


Джорджина Родрігес для Harper's Bazaar Spain

В мережі наречена Роналду також опублікувала відеоролик з фотозйомки, на якому можна розгледіти весь творчий процес та інші образи аргентинської красуні.

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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