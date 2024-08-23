Індія готова зробити проактивний внесок у мир, – прем'єр Моді під час візиту до Києва

Прем'єр-міністр Індії заявив, що його країна виступає за мирне врегулювання російсько-української війни. Ба більше, Нарендра Моді наголосив, що Індія готова зробити проактивний внесок задля миру.

У п'ятницю, 23 серпня, індійський лідер прибув в Україну де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Опісля діалогу під час брифінгу політики озвучили ряд важливих тез, зокрема щодо миру – інформує 24 Канал.

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Позиція Індії щодо війни та миру

За словами Моді, сам його приїзд до Києва є історичною подією в українсько-індійських відносинах, адже це вперше, коли прем'єр-міністр Індії відвідує Україну. Символічно, що сталося це напередодні Дня Незалежності України.

Завтра ваш національний день (24 серпня, День Незалежності – 24 Канал). Це дуже важливий день. Від себе особисто і від імені 1,4 мільярда людей Індії я висловлюю вам найкращі побажання і сподіваюся на мир і процвітання України.

Як констатував індійський прем'єр, його держава дотримується двох принципів стосовно російсько-української війни:

надавати гуманітарну допомогу;

триматися якомога далі від війни.

Ми переконано трималися якомога далі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не брали на себе таку роль. Ми ніколи не були нейтральними. І з першого дня у нас була своя сторона. Нашою стороною був мир.

Моді згадав, що нещодавно відвідував Росію, зустрічався з Путіним, де чітко сказав йому: проблеми не можна вирішити на полі бою. Прем'єр Індії переконаний, що єдиний спосіб розв'язати проблеми – це піти шляхом діалогу та дипломатії.

Я хотів би, щоб ми всі працювали над якнайшвидшим відновленням миру. Індія буде готова зробити свій проактивний внесок у досягнення цієї мети… І я особисто, як друг, якщо є якась роль, яку я можу зіграти, я дуже хотів би зіграти цю роль для досягнення миру.

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Наголосимо, що офіційна ціль візиту Моді до України – зміцнення економічних зв'язків, співпраця у сільському господарстві та обороні, а також обговорення Формули миру.

Президент Зеленський інформував, що підписав з Моді чотири документи про співпрацю. Йдеться про рішення в таких галузях, як медицина, сільське господарство, гуманітарна допомога та культура.