Одразу після влучання в будинок у Києві в мережі зʼявилися фото: наскільки це критично

В ніч на 22 грудня Росія атакувала Київ безпілотниками "Шахед", уламки яких уразили багатоповерхівку в Солом'янському районі та приватний будинок у Дарницькому. За попередніми даними, від цих дій постраждали 2 людини.

Про це 24 Каналу розповів речник КМВА Михайло Шаманов. За інформацією посадовців, в ніч на 22 грудня Росія намагалася уразити і об'єкти інфраструктури, і житлові будинки БпЛА "Шахед".

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Що відомо про атаку на Київ

Один із російський "Шахедів" наробив лиха: у багатоповерховому житловому будинку Солом'янського району виникло загоряння у 3 квартирах на верхніх поверхах будинку, а ще 3 зазнали часткових руйнувань. Двоє постраждалих, про яких відомо станом на зараз, зазнали забоїв м'яких тканин та різаних ран. Одного з них довелося госпіталізувати.

Також від падіння "Шахеда" зайнявся приватний будинок у Дарницькому районі, на щастя – без постраждалих. Ще один уламок дрона-камікадзе впав у Голосіївському районі столиці, але не призвів до руйнувань та не нашкодив містянам.

"Найважливіше, що цей удар Київ пережив без жертв, за що ми маємо дякувати силам і засобам ППО", – переконаний Шаманов.

Фото інциденту в мережі: наскільки це критично

Майже одразу після того, як "Шахеди" та їхні уламки пошкодили багатоповерхівку, в інтернеті з'явилися фото з місця подій. Такі дії могли допомогти ворогу, адже дозволяли практично в режимі реального часу бачити наслідки своїх злочинних дій.

"Ворог полює за системами й засобами протиповітряної оборони: західних зразків, українських зразків та мобільними групами. Викладаючи такі відео, люди намагаються збільшити свою аудиторію, але ворог постійно відстежує та аналізує інформаційне поле України. Збираючи такі відео, вони можуть з'ясувати дислокацію сил і засобів ППО", – наголосив речник КМВА.

Подробиці нічної атаки агресора