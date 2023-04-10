"Забули про народ Донбасу": Піонтковський потролив досягнення росіян за рік війни

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські пропагандисти постійно наголошували на "захисті народів Донбасу". Пройшов рік війни, а на деяких ділянках фронту лінія розмежування досі залишилась станом на 24 лютого.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він потролив росіян тим, що незабаром українські війська перейдуть у контрнаступ і росіянам знову доведеться "захищати свободолюбивий народ Донбасу".

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Україна вісім років готувалась до оборони на Донбасі

Піонтковський пригадав, як у лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, російські пропагандисти з усіх каналів стверджували, що Росія повинна завдати превентивного удару по Україні та захистити "народи Донбасу".

"Але це була брехня – Україна 8 років будувала оборонні споруди, адже не мала ресурсів для ведення наступальних дій та й не планувала такого. З одного боку вони розповідали до війни, що захищають Донбас, а з іншого боку – вже понад рік пояснюють свої невдачі тим, що "кляті українці" побудували фортифікаційні споруди. А основна фортеця ще попереду – Краматорськ та Слов’янськ, до яких Росія ще не дійшла і навряд дійде", – заявив російський публіцист.

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Піонтковський додав, що у росіян істерика перед українським контрнаступом. Вони вже шукають виправдання для майбутніх невдач.

Соловйов вже встиг отримати мем – "локальний успіх". Він у кожній програмі розповідає, що українські війська досягнуть успіху, але це буде "локальний успіх", який "суттєво" нічого не змінить,

– зазначив він.

Україна готує контрнаступ