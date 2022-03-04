Народи Європи, не мовчіть, – Зеленський закликав іноземців виходити на мітинги за Україну

На 9-ий день війни Володимир Зеленський звернувся до людей з різних куточків Європи. Президент закликав їх не мовчати, а виходити на вулиці й підтримувати Україну.

Звернення Зеленського транслювали у межах марафону на підтримку України у різних містах світу. Зокрема, Празі, Вільнюсі, Франкфурті, Тбілісі, Ліоні та Парижі, повідомляє 24 канал.

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Зеленський закликав людей підтримувати свободу України. Він наголосив, що це – перемога не лише над російськими військовими, але й тріумф світла над темрявою, а добра – над злом.

Не мовчіть, підтримуйте Україну. Бо якщо Україна не витримає, не витримає вся Європа. Якщо Україна впаде, впаде вся Європа. І якщо ми переможемо, а я впевнений у нашому народу, впевнений у вас, тож якщо ми переможемо, це буде велика перемога демократії, цінностей, перемога свободи,

– наголосив президент.

Український лідер запевнив: тоді хвилини мовчання перетворяться у роки розквіту. Головне, щоб Європа була такою ж міцною, як народ України.

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