Якщо за гроші, то "можна": нардепці, що продавала дозволи на перетин кордону, оголосили підозру

Під час дії воєнного стану лише за деякими винятками військовозобов'язані чоловіки можуть перетинати державний кордон України. На цьому вирішили збагатитися народна депутатка та її помічниця, які за хабар пообіцяли надати дозвіл на виїзд українцю.

За свої послуги з забезпечення перетину кордону підозрювані вимагали 5,3 тисячі доларів США, тобто понад 190 тисяч гривень. Обом жінкам САП та НАБУ вже повідомили про підозру.

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Дозвіл надали як волонтеру

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що депутатка спільно зі своєю помічницею пообіцяла посприяти українцеві у виїзді за кордон за грошову винагороду. За 5,3 тисячі доларів вони повинні були:

забезпечити прийняття рішення про дозвіл на виїзд за межі України уповноваженими особами обласної військової адміністрації,

забезпечити внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

У подальшому співучасниками організовано надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України,

– повідомили у САП.

Коли дозвіл на перетин кордону жінки таки отримали, помічниця народної депутатки 5 липня зустрілась з замовником та отримала від нього другу частину обумовлених коштів у сумі 2800 доларів США. Саме після отримання другого "траншу" НАБУ та САП викрили злочин.

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Жінкам загрожує позбавлення волі

Як повідомили в НАБУ, у вівторок, 11 липня, прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народній депутатці у зловживанні впливом. Натомість її помічниці повідомили про підозру раніше, 9 липня.

Дії посадовиць уже кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 2 статті 28 "Вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою",

частиною 2 статті 369-2 "Зловживання впливом".

Зауважимо, що згідно з ККУ, таке правопорушення карається штрафом від 2 000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Наразі триває досудове розслідування. Слідство встановлює інші можливі епізоди злочинної діяльності осіб.

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