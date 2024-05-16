Бойові дії там стабілізувалися: військовий експерт окреслив задум росіян щодо Харківщини

Окупанти продовжують атакувати на Харківщині. Але ситуацію там вже більш-менш вдалося стабілізувати. Значних просувань в загарбників немає.

Про це 24 Каналу розповів засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що ворог перекинув близько 30 тисяч окупантів на Харківський напрямок. Зараз вони намагаються "скувати" українські резерви.

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Окупанти зайшли на відносно невелику відстань за українським кордоном. Йдеться про ділянку 2 – 3 – 5 кілометрів.

Ці дії не схожі на якийсь грандіозний прорив. Їхнє завдання – відтягнути на Харківщину максимальну кількість українських резервів. Піхоту, артилерію та інші підрозділи. Ми бачимо, що бойові дії зараз стабілізувалися. Ворог далі не просувається. Звісно, є у них якісь тактичні успіхи на сотні метрів. Але великого просування не бачимо. Можна говорити про стабілізацію,

– сказав Нарожний.

Зараз ворогу важливо захопити саме Часів Яр Донецької області. Це дасть йому можливість наблизитися до агломерації Слов'янськ – Краматорськ. Також відкриє можливість йти у напрямку Покровська.

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Як наголосив Нарожний, ми бачимо початок весняно-літньої кампанії окупантів. На жаль, наразі Україна тут може перебувати лише в глухій обороні. Це сталося через два фактори.

Насамперед новий закон про мобілізацію ухвалили досить пізно. Він починає діяти лише 18 травня. Поки люди підуть на навчання і потраплять на фронт, то буде вже вересень.

Ще один фактор – затягування військової допомоги від США. Там нарешті почали виділяти потрібне озброєння. Але все одно логістика займає певний час. А Україна вже має проблеми, зокрема, з тими ж системами ППО та ракетами до них.

Ситуація на фронті: коротко