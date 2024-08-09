Не пам'ятає, як сталося: на Вінниччині чоловік розгромив 70 могил військових і цивільних

У Вінницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив кілька десятків поховань. Серед них були могили військових.

Вранці 9 серпня поліція отримала повідомлення про наругу над похованнями на кладовищі у місті Іллінці. Невідомий пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових.

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Розбивав фото і зривав прапори

Правопорушник ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапори та флагштоки. Протягом години чоловіка було затримано у місцевому парку.

Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг. Переконує, що не пам’ятає, що сталось, оскільки був в стані сп’яніння.

Наразі слідчі призначили низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка має визначити осудність затриманого. Розпочате провадження за фактом наруги над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

За такий злочин передбачено покарання до семи років позбавлення волі.

Спаплюжені поховання в Іллінцях / Фото Нацполіція

Нагадаємо, що в Києві затримали жінку, яка пошкодила могили "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка.