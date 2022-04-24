Нарвалися на наших: Арестович підтвердив знищення 64 бригади, що вчиняла звірства в Бучі

Напередодні стало відомо про знищення 64 бригади під Ізюмом. Це вже підтвердив Олексій Арестович. Нагадаємо, що ця бригада причетна до убивств і ґвалтування мирного населення у Бучі.

Як зазначив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, російські загарбники нарвалися на одну з наших бригад. Тож частину з окупантів знищили, частину – взяли у полон.

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Полонених можуть використати для обміну

Вони нарвалися на одну із наших найбільш боєздатних і славних бригад. І під час бойового зіткнення ми знищили кілька одиниць бойової техніки, особового складу. Полонених, здається, взяли,

– каже Арестович.

Бійці з 93 ОМБр знищили ворожу 64 бригаду / Фото з фейсбука Романа Доніка

Він додав, що полонених в Україні бережуть. Вони необхідні нашій державі бодай для того, щоб здійснювати обмін на наших земляків, яких у заручниках утримують росіяни.

Що ж стосується окупантів, які ґвалтували та вбивали мирне населення, то рішення про їхній обмін прийматимуть слідчі органи. Вони оголосять свій вердикт. Але, додав Арестович, остаточне рішення за президентом. Він може милувати, відпускати, обмінювати і так далі.

Відомо, що знищити окупантів з 64 бригади вдалося нашим бійцям з 93 ОМБр.

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