У нас божевільний сусід, – Зеленський про повідомлення щодо "потужного удару" Росії
Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про якусь особливу небезпеку. Президент запевнив, що увагу на повітряну тривогу треба звертати завжди.
24 Канал пише з посиланням на звернення Володимира Зеленського, що сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку.
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Що сказав Зеленський про загрозу від Росії
Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час… Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний,
– заявив президент України.
Він пояснив, що на 1001 день повномасштабної війни Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого.
Володимир Зеленський пояснив, що інформаційне нагнітання, панічні повідомлення тільки допомагають Росії. Президент закликав берегти себе та допомагати нашій армії й дбати, щоб ніхто не міг використати емоції у своїх власних інтересах. Водночас Україна продовжуватиме зміцнювати ППО.
Що Зеленський розповів про допомогу та зустрічі з посадовцями
Президент зауважив, що Україна отримала пакет допомоги від США на 275 мільйонів доларів. У нього увійшли:
- безпілотники,
- снаряди для HIMARS та артилерії,
- міни, щоб зупиняти російські штурми.
Це справді посилить наших хлопців на фронті. І це вже 70-й оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Україна цінує двопартійну підтримку США та рішення президента Байдена. Дякую!
– сказав Зеленський.
Він додав, що говорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Подякував йому за підтримку від перших днів вторгнення.
Політики говорили про підготовку нового пакету від Польщі для України, про головування Польщі в Європейському Союзі, яке почнеться вже з 2025 року. Володимир Зеленський запевнив, що разом країни здатні зробити значні речі й для наших народів, і для всієї Європи.
Також Володимир Зеленський зустрівся з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності. Вони говорили про фінансову стійкість, програми підтримки, про гроші від заморожених російських активів.
Це абсолютно справедливо, що російські кошти мають працювати для захисту від російської ж агресії. Винуватець війни повинен за неї платити. Платити та відповідати,
– підсумував Зеленський.