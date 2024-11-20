У нас божевільний сусід, – Зеленський про повідомлення щодо "потужного удару" Росії

Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про якусь особливу небезпеку. Президент запевнив, що увагу на повітряну тривогу треба звертати завжди.

24 Канал пише з посиланням на звернення Володимира Зеленського, що сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку.

Дивіться також Якими є особливості експериментальної ракети РС-26 "Рубіж", і чи може її перехопити Patriot

Що сказав Зеленський про загрозу від Росії

Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час… Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний,

– заявив президент України.

Він пояснив, що на 1001 день повномасштабної війни Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого.

Володимир Зеленський пояснив, що інформаційне нагнітання, панічні повідомлення тільки допомагають Росії. Президент закликав берегти себе та допомагати нашій армії й дбати, щоб ніхто не міг використати емоції у своїх власних інтересах. Водночас Україна продовжуватиме зміцнювати ППО.

Що Зеленський розповів про допомогу та зустрічі з посадовцями

Президент зауважив, що Україна отримала пакет допомоги від США на 275 мільйонів доларів. У нього увійшли:

безпілотники,

снаряди для HIMARS та артилерії,

міни, щоб зупиняти російські штурми.

Це справді посилить наших хлопців на фронті. І це вже 70-й оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Україна цінує двопартійну підтримку США та рішення президента Байдена. Дякую!

– сказав Зеленський.

Він додав, що говорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Подякував йому за підтримку від перших днів вторгнення.

Політики говорили про підготовку нового пакету від Польщі для України, про головування Польщі в Європейському Союзі, яке почнеться вже з 2025 року. Володимир Зеленський запевнив, що разом країни здатні зробити значні речі й для наших народів, і для всієї Європи.

Також Володимир Зеленський зустрівся з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності. Вони говорили про фінансову стійкість, програми підтримки, про гроші від заморожених російських активів.

Це абсолютно справедливо, що російські кошти мають працювати для захисту від російської ж агресії. Винуватець війни повинен за неї платити. Платити та відповідати,

– підсумував Зеленський.