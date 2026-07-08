В нас чудові стосунки з Зеленським від Овального кабінету до сьогоднішнього дня, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що має чудові стосунки із президентом України Володимиром Зеленським. Також американський лідер висловився щодо можливого припинення вогню та зазначив, що Україна має велике майбутнє.

Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, інформує 24 Канал.

Дивіться також Головний пріоритет – допомога Україні: на саміті НАТО озвучили перші важливі рішення

Що сказав Трамп під час зустрічі?

Американський лідер позитивно оцінив проведений саміт НАТО, назвавши його хорошим. Також Трамп заявив, що підтримує добрі особисті взаємини із президентом України Володимиром Зеленським.

Від Овального офісу і аж до сьогодні. Україна має велике майбутнє, тут і землі, і активи, і люди, безперечно,

– зазначив він.

Водночас президент США схарактеризувати Володимира Зеленського та російського президента Володимира Путіна як "складних людей".

Під час спілкування з журналістами Трамп наголосив, що розраховує на припинення бойових дій.

Ми хочем побачити припинення вогню. Я думаю, того ж самого хоче президент Путін,

– сказав президент США.

Нагадаємо, 7 липня Володимир Зеленський повідомив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, переговори стосуватимуться питань, які мають стратегічне значення для України.

Однією з ключових тем стане посилення захисту українського неба та створення антибалістичної коаліції. Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО. Відповідаючи на запитання про свій настрій перед розмовою з американським лідером, Зеленський наголосив, що налаштований рішуче.

Президент також зазначив, що зустрічі з партнерами на полях саміту вже дали перші результати. За словами Зеленського, одним із пріоритетних напрямів залишається формування антибалістичної коаліції для посилення захисту України від ракетних атак. Очікується, що тема оборонної підтримки стане однією з центральних під час переговорів із Дональдом Трампом.