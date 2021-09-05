"Нас дістало": українці в 30 містах вийшли на Марш за тварин – яскраві фото
Джерело:24 канал
У Києві та ще 29 інших містах 5 вересня стартував масштабний Марш за права тварин. Він об'єднав тисячі людей в Україні, які прагнуть привернути увагу громадськості до гострої потреби захисту тварин від жорстокості.
Ініціаторами заходу виступили UAnimals. Вони висунули свої вимоги президенту Володимиру Зеленському, а Верховній Раді та уряду.
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Марш за права тварин одночасно відбувається у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції "Академік Вернадський".
Що відбувається у Києві
Всеукраїнський марш стартував у столиці у парку імені Тараса Шевченка. Туди прийшли тисячі небайдужих українців, а також співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. У руках активісти тримали плакати, а дехто навіть взяв на подію своїх чотирилапих улюбленців.
Марш за права тварин у Києві / Фото Вікторії Кутьїної (24 канал)
Вимоги активістів
Активісти вимагають заборонити на законодавчому рівні роботу:
- цирків з тваринами,
- хутряних ферм,
- притравочних станцій,
- дельфінаріїв,
- контактних зоопарків тощо.
Гуманістичний рух UAnimals поскаржився, що парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів.
Нас дістало, що знущання з тварин все ще продають як розваги. Нас дістало, що живодерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин з кожним днем лише множиться,
– мовиться у заяві UAnimals.
Як минув марш за права тварин у Києві: дивіться відео