У нас дуже багато ідей, що робити з Кивою, – ДБР

Одним з рупорів Кремля у війні проти України став колишній народний депутат Ілля Кива. Та невдовзі одіозний політик може опинитися в руках українського правосуддя.

Ілля Кива перед початком війни встиг втекти до Іспанії, а вже звідти перебратися до Москви. Звідти він займається поширенням російських фейків.

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Втікати з України Кива вирішив після того, як його звинуватили у державній зраді. Після втечі його позбавили депутатського мандата.

Поки ж суд дозволив Державному бюро розслідувань проводити заочне розслідування щодо нього. Однак поки ДБР так і не оголосило його у міжнародний розшук. Хоча невдовзі це можуть зробити.

"У нас ще дуже багато ідей, як працювати щодо вказаної особи. Застосовуватимемо до нього всі передбачені законом процедури. І ми зробимо все, щоб навіть затримати його фізично. Наскільки нам це вдасться, покаже час і, як я люблю казати, певна оперативна удача", – розповів начальник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко.

Поки ж Кива сидить у Москві та вимагає від російської влади і далі обстрілювати Україну. І навіть використати ядерну зброю.

Окрім того, сам Кива вирішив попросити російське громадянство.