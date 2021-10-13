"У нас не буде вибору": Сербія пригрозила Косово через розгін протестувальників

Президент Сербії анонсував, що змушений буде захищати етнічних сербів. Він наголосив, що насилля поблизу адмінмежі не може продовжуватися.

Таку заяву президент Сербії Олександр Вучич зробив на зустрічі з представниками косовських сербів на адміністративній лінії з Косово. Туди він поїхав після нещодавніх сутичок через рейди косоварської поліції.

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"Ми переможемо"

Олександр Вучич пообіцяв прийти на допомогу сербам, якщо насильство продовжиться. Втім, зазначив, що ціна буде високою, адже на кону чиїсь життя.

Що б не трапилося, Сербія і Белград будуть з вами. Якщо почнеться насильство, захищайтеся, ми будемо з вами. Якщо вони продовжать стріляти в наших людей, у нас не буде вибору,

– заявив сербський президент.

Вучич пообіцяв захистити сербів у Косово і додав: "Ми не тільки захистимо наших дітей. Але я сьогодні говорю вперше: ми в цій боротьбі і переможемо"

Стрілянина у Косові

30 вересня Сербія і Косово домовилися про деескалацію ситуації. На позиції, де перебував спецназ косоварів, зайшли сили НАТО. Однак ситуація знову погіршилася через два тижні.

Протести почалися в містах Косовська-Мітровіца і Звечан у Косові. Як повідомляють місцеві ЗМІ, це сталося через рейди поліції Косово аптеками і торговими точками у пошуках контрабандних товарів. Люди через це блокували кілька вулиць. Розганяти їх вирішили кулями.

Щонайменше один чоловік отримав вогнепальне поранення. Він перебуває у реанімації у важкому стані. Тим часом прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що поліцейська операція завершена.

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