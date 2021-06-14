У нас немає звичаю когось вбивати, – цинічне інтерв'ю Путіна напередодні зустрічі з Байденом

Володимир Путін заявив, що "у нас немає такого звичаю когось вбивати". Саме так він відповів на питання, чи віддавав розпорядження про замах на Олексія Навального.

Таку цинічну заяву він зробив у другій частині інтерв'ю американським журналістам – телеканалу NBC. Також очільник Кремля прокоментував ставлення до Навального в тюрмі.

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Путін прокоментував ситуацію щодо Навального

У нас немає такої звички – когось вбивати,

– цинічно заявив Путін.

Він також прокоментував умови утримання в колонії опозиціонера Олексія Навального.

"До нього (Навального – 24 канал) застосовуються ті ж заходи, що і до решти. Ні в чому не гірші, ніж щодо інших, хто перебуває у в'язниці", – заявив Путін американським журналістам.

Путін прокоментував питання кібербезпеки

"Звинувачення, що Росія нібито веде кібервійну проти США, бездоказові", – сказав Володимир Путін.

Він цинічно заявив, що очікує на початок співпраці з США в боротьбі з кіберзлочинністю.

Видання пише, що Путін під час розмови опирався на стратегію ухилення від критики, вказуючи на провали США.

До речі, 15 квітня 2021 року США ввели нові санкції проти Росії. Це зробили через втручання Росії у вибори США у 2020 році. А також санкції є відповіддю на "передбачувані неправомірні дії", зокрема злом SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.

Перша частина розмови Володимира Путіна: коротко

Під час розмови він назвав Дональда Трампа "яскравим", а Джо Байдена – "кар'єристом".

При цьому зазначив, що сподівається на відсутність "імпульсивних вчинків" з боку глави Білого дому під час майбутньої зустрічі.

Путін заявив, що відносини Росії та США зараз перебувають на історичному мінімумі.

Під час інтерв'ю у Володимира Путіна запитали й про те, чи вважає він себе убивцею.