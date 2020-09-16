Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія вважає, що його політсила не здобуде монобільшості у місцевих радах після виборів 25 жовтня. Причина цього у турборежимі, оскільки нардепи не мали часу, аби працювати у регіонах.

Монобільшість – феномен лише для парламенту

Монобільшість – це феномен, який був характерний лише для парламенту. Про це Арахамія повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Щодо місцевих виборів, зазначив Арахамія, то їх неможливо програти, адже має бути точка очікування. Так, на Миколаївщині, а саме цю область курує лідер фракції, то він впевнений – його політсила буде першою та навіть зі значним відривом.

На місцевих виборах перемагати – собі дорожче, – Арахамія

На Заході України ситуація може скластись протилежно. Проте, на думку Арахамії, невисокими результатами засмучуватись не слід.

Насправді у місцевих виборах перемагати – собі дорожче. Як тільки тебе обрали – ти нагорі, як тільки пішов перший опалювальний сезон – тебе вже називають антиепітетами,

– зазначив політик.

Арахамія про розпад монобільшості у Раді

Ситуація була б набагато кращою, якби нардепи не працювали у турборежимі, наголосив Арахамія. Таким чином, вони не мали часу їздити по регіонах та будувати партійну систему. Проте це рішення на той момент було виправданим.

Щодо самої монобільшості у парламенті, то її розвал політик не виключає.

Є сценарії, що монобільшість може розвалитись. Вони пропрацьовуються. Цей факт не можна ігнорувати,

– сказав Арахамія.

Що відомо про місцеві вибори-2020? Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня. Вибори відбудуться за новим Виборчим кодексом.

Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня. До 6 листопада оголосять результати виборів.



Як відбуватимуться місцеві вибори у 2020 році / Інфографіка 24 каналу