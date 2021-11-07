"Нас перевіряють": у Кремлі придумали пояснення кораблям США в Чорному морі
Джерело:24 канал
У Росії висловили свою позицію щодо кораблів США та НАТО, які заходять в Чорне море. Вони, на думку Кремля, нібито перевіряють захист Чорноморського узбережжя і півдня Росії.
Таку позицію висловив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в ефірі одного з російських телеканалів. Він заговорив про "можливі провокації".
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"Розуміємо, що будь-коли, у будь-який момент можливі будь-які провокації, як це було не так давно з британським судном", – сказав російський міністр.
Впевнені у "перевірці"
Попри це, він також впевнений, що у такий спосіб США перевіряють Росію, хоч і доказів цьому немає.
Це така, знаєте, майже постійна спроба перевірити нас, наскільки ми готові, наскільки у нас вибудувана вся система по Чорноморському узбережжю, взагалі по півдню нашої країни,
– заявив Шойгу.
Він підсумував, що "Росія у цьому не самотня". Мовляв, і вона проводитиме навчання з різними країнами.
Кораблі у Чорному морі: що відомо
- В акваторію Чорного моря наприкінці жовтня вирушив ракетний есмінець USS Porter.
- Там він діятиме разом з силами НАТО та країнами-партнерками Альянсу.
- Російські військові одразу ж почали стежити за американським судном.
- Також до моря 4 листопада увійшов корабель USS Mount Whitney, що є флагманом американського шостого флоту.