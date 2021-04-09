"Нас цим не здивувати": в Офісі Президента відреагували на погрози Росії

В Офісі Президента не здивовані риторикою Росії, сповненою погрозами. Адже Кремль постійно проводить пропаганду задля напруження ситуації на Донбасі й посилення тиску на Україну.

Нагадаємо, заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак заявив, що "початок війни буде кінцем для України". Це так у Росії прокоментували ескалацію на Донбасі, яку сама ж Росія створила.

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Погрози Козака: реакція Офісу Президента України

Російська пропаганда працює на ескалацію

Заступник керівника ОП Михайло Подоляк вказав, що нічого дивного у російських заявах немає. Адже машина кремлівської пропаганди працює "на посилення напруження і тиску".

От чим нас точно не здивувати, так це погрозливою риторикою з Москви. Для чого це їм потрібно? Дуже просто: їх машина пропаганди працює на посилення напруження ситуації і на посилення тиску,

– сказав Подоляк.

Причому важливо розуміти, що мовиться не тільки про тиск на Україну, а й на інших учасників переговорів у нормандському форматі (Німеччину і Францію). Вони ж підтримують територіальну цілісність України.

Україна в ескалації геть не зацікавлена

"Україна точно не зацікавлена ​​в будь-якій ескалації військового протистояння", – запевнив Подоляк. Хоча армія України й готова "до будь-якого розвитку подій".

Наш державний пріоритет залишається незмінним – це завжди ставка на пошук дипломатичного рішення для припинення війни,

– зазначив радник голови ОП.

Україна передовсім цінує кожне людське життя своїх громадян: "Для нас загострення на Донбасі – це дійсно серйозно".

Водночас "весь світ чітко бачить, що Росія використовує загибель людей для чергових політичних маніпуляцій".

До слова, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович також прокоментував російські погрози. Він запевнив, що Україна не злякається, а Кремль обрав безперспективний шлях

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