Нас всіх пересварили, – Арестович про наслідки Іловайської трагедії
Джерело:"Право на владу" на "1+1"
Росіяни з самого початку заманювали українських військових у коридор поблизу Іловайська. Вплив цієї трагедії на ситуацію в країні триває і досі.
Таку думку висловив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він наголосив, що при оцінці трагедії потрібно враховувати політичну, військову та інформаційну складову.
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Іловайська трагедія досі впливає на ситуацію в країні
Нас всіх пересварили,
– додав Олексій Арестович.
Радник голови Офісу Президента наголосив, що трагедія спричинила конфлікт між військовими, народом, керівництвом держави. Ба більше, Іловайськ досі впливає на ситуацію в країні.
Загибелі сотень військових можна було уникнути
Арестович вважає, що загибелі сотень військових можна було уникнути, проте досі є багато питань, на які не може відповісти слідство. Зокрема, коридори для виходу могли бути іншими, а не узгодженим з росіянами.
Також по-іншому можна було поставитись до даних розвідки, сказав речник української делегації в ТКГ, це могло б сприяти ухваленню не таких консервативних рішень. Адже у росіян уже був досвід створення таких коридорів і вони планували цю операцію.
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Що відомо про Іловайську трагедію
- Наприкінці серпня 2014 році українські війська потрапили в оточення поблизу Іловайська.
- Командування ЗСУ домовилось зі стороною противника про коридор. Вихід мав відбуватись 2 колонами.
- Гуманітарні гарантії давав Володимир Путін.
- 29 серпня українські захисники почали вихід і потрапили під розстріл. Загинули 366 наших воїнів, більше ніж 400 отримали поранення, ще понад 300 потрапили полон.24 – зникли безвісти.