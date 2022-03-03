У нас вже 13 підозрюваних високопосадоців Росії, а будуть тисячі, – Венедіктова

Росія відповідатиме за воєнні злочини проти українського народу. Про це заявила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Венедіктова зазначила, що Україна та іноземні держави вже розпочинають розслідування проти агресорів. Вона наголосила, що росіяни мають відчувати наслідки злочинних дій.

До теми Найгірше попереду, Путін хоче захопити всю Україну, – Макрон

"У нас вже 13 підозрюваних високопосадовців Росії, а будуть тисячі. І ми маємо зробити все, щоб на кордоні кожної цивілізованої країни їх чекав "червоний прапорець" на арешт, а їхні вілли і яхти були конфісковані на відбудову нашої країни, яку вони нищать своїми смертоносними ракетами", – сказала Генпрокурорка.

Хто почав розслідування

Проти окупантів вже відкрили справи за кордоном. Зокрема, Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування агресії щодо незаконного поводження з людьми, яке заборонене міжнародним правом. Також Генпрокуратура Польщі почала слідство про ведення загарбницької війни.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!