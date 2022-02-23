У нас є план А і план Б, – Кулеба про деескалацію війни з Росією
23 лютого 2022 , 00:09Читать новость на русском
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та Держсекретар США Ентоні Блінкен провели спільний брифінг щодо росіської загрози Україні. Кулеба сказав, що Україна воюватиме за кожен дюйм своєї землі.
Міністр закордонних справ України, зазначив, що в України є "план А". Мовиться про те, щоб використати всі дипломатичні можливості, щоб стримати Росію.
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До чого закликав міністр
Кулеба зазначив, що Україна прагне запобігти новій агресії і вторгненню Росії. Він зазначив, що люди боротимуться за свої домівки.
План Б – це воювати за кожен дюйм наших міст та нашої території і боротися, доки не переможемо,
– сказав міністр.
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Брифінг Кулеби та Блінкена: що відомо
- Спільний брифінг через російську загрозу Україні відбувся 22 лютого у Вашингтоні.
- Кулеба заявив, що деякі країни лише на словах засуджують дії Володимира Путіна, але цього не достатньо – потрібні чіткі дії.
- Очільник МЗС України наголосив, що українці пам'ятатимуть допомогу США у цей рішучий та загрозливий момент історії.
- За словами Блінкена, у випадку ескалації кількість обмежень для Росії зросте попри те, що 23 лютого США запровадили перший пакет санкцій. Він зазначив, що це заблокувало активи Кремля розміром у 80 мільярдів доларів.
- Також Блінкен сказав, що США не проведе зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим через те, що Кремль не дотримався умови США. Він додав, що Москва зруйнувала 30 років дипломатії та порушила всі міжнародні документи.