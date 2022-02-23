У нас є план А і план Б, – Кулеба про деескалацію війни з Росією

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та Держсекретар США Ентоні Блінкен провели спільний брифінг щодо росіської загрози Україні. Кулеба сказав, що Україна воюватиме за кожен дюйм своєї землі.

Міністр закордонних справ України, зазначив, що в України є "план А". Мовиться про те, щоб використати всі дипломатичні можливості, щоб стримати Росію.

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До чого закликав міністр

Кулеба зазначив, що Україна прагне запобігти новій агресії і вторгненню Росії. Він зазначив, що люди боротимуться за свої домівки.

План Б – це воювати за кожен дюйм наших міст та нашої території і боротися, доки не переможемо,

– сказав міністр.

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