У нас є те, чого немає у них, – Зеленський розповів, чому війна стала народною

Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit, в якому розповів про те, як наша країна вже третій тиждень героїчно чинить опір агресорці Росії. За його словами, для українців ця війна стала народною.

Ця війна стала народною війною проти загарбників, – Зеленський

Саме так президент відповів на запитання про те, чи є сенс посилати на війну аматорів проти професійних солдатів, пише 24 канал. Журналіст зауважив, що у бій йдуть тисячі мирних жителів України. Серед них – і чоловіки, і жінки.

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Коли ти захищаєш не просто якусь територію, а державу в цілому, саму національну державність, ти захищаєш її так, як умієш,

– відповів Зеленський.

Він сказав, що в України немає такої кількості солдатів, техніки і ракет, як у Росії. Однак, у нас є те, чого немає у них. Це – люди, які по-справжньому цінують свою свободу і готові за неї боротися.

Саме тому, на думку президента, це протистояння стало для українців народною війною проти загарбників. А за таких умов, певна функція і завдання знайдеться для кожного. Зокрема й, у територіальній обороні.

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