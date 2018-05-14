NASA завершила свою місію із дослідження руху арктичних льодовиків

Найдовша наземна місія IceBridge, яка покликана здійснювати спостереження за переміщенням полярного льоду, завершилася 2 травня. Спостереження розпочалися 22 березня та охопили західний басейн Північного Льодовитого океану та найшвидші у Гренландії змінні льодовики.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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У перші тижні місія IceBridge базувалася на авіаційній базі Тулі, на північному заході Гренландії та в Фербенці, штат Аляска. З цих двох баз IceBridge позначив морський лід у Чукотському морі та водах Бофорта, а також в центральній частині Північного Льодовитого океану. 20 квітня команда IceBridge переїхала до Кангерлуссуаку – безпосередньо на північ від Полярного кола в центральну частину Західної Гренландії – звідки і почала польоти для вимірювання льоду землі.

Ця місія досягла більшості наших основних цілей при дослідженні стану арктичного льоду. Ми вже 10 років поспіль здійснювали ці місії. За цей період ми дослідили швидкі зміни в обох арктичних льодовиках та рух морського льоду,

– заявив вчений-діяч проекту IceBridge Джо МакГрегор.

У цьому арктичному сезоні IceBridge завершив більшість своїх польотів з дослідження морського та річкового льоду, які повторюються з року в рік для спостереження за регіонами, які швидко змінювалися протягом останніх десятиліть. Загалом, місія включала 20 восьмигодинних польотів: вісім рейсів були спрямовані на огляд морського льоду, а решта 12 польотів були орієнтовані на сушу. Кілька рейсів включали співробітництво з міжнародними місіями, такими як супутники ESA Sentinel-3A та CryoSat-2, які перебувають над морським льодом.

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Головною метою місії IceBridge є збирання даних про зміну полярної землі та морського льоду та підтримання безперервності вимірів між місіями NASA. Такими дослідженнями займалися учасники оригінальної місії ICESat, яка була розпочата у 2003 році і закінчилася в 2009 році. Також фахівці NASA планують запустити подібну місію ICESat-2 у вересні цього року. Варто зазначити, що місія IceBridge розпочалася у 2009 році і наразі фінансуватиметься до 2020 року.