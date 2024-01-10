Обіцяли рік тому: Канада досі не передала Україні ППО NASAMS, – ЗМІ

Система NASAMS, яку Канада пообіцяла передати Україні ще рік тому, досі не поставлена. І поки невідомо, коли це станеться.

Про плани передати Україні систему зенітно-ракетної оборони вартістю 406 мільйонів доларів – NASAMS Отава повідомила рівно рік тому – 10 січня 2023 року.

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Та тепер одна з двох компаній, які виробляють системи NASAMS, заявила, що у неї немає відповідного контракту.

"Хоч Канада заплатила за систему NASAMS у березні минулого року, залишається незрозумілим, коли та вона потрапить до України", – ідеться у статті.

Невідомо навіть, чи знає Міністерство оборони Канади, коли це станеться. Представник відомства заявив, що воно працює зі своїми американськими партнерами над визначенням термінів.

ЗРК можуть поставити Штати

Передбачають, що Канада сплатить уряду США вартість системи, а США укладуть угоду про зовнішні військові продажі з Україною напряму.

Ця угода дозволить Канаді не звертатися до уряду США за додатковим схваленням для відправки системи в Україну, що є необхідністю під час продажу американських військових технологій за межі країни.

Скільки систем може отримати Україна

Після новорічної розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо президент Володимир Зеленський заявив у Twitter (X), що він вдячний за його готовність допомогти Києву у захисті українського неба, зокрема шляхом надання додаткових систем та ракет NASAMS.

Водночас незрозуміло, чи мав Зеленський на увазі систему, за яку Канада погодилася заплатити минулого року, або ж вони говорили про нову.

Видання зазначає, що в Офісі Трюдо відмовилися відповідати на запит, а Міноборони країни не підтвердило, чи має намір Оттава надати більше ЗРК NASAMS.

Що відомо про контракти по NASAMS

Уряд США підписав контракт із виробником зброї Raytheon на поставку системи NASAMS, що виробляється спільно Raytheon та норвезькою Kongsberg. При цьому у Kongsberg повідомили, що компанія не має контракту з США щодо канадської угоди.

"Відомство все ще розглядає питання про закупівлю системи від Канади", – йдеться в повідомленні компанії.

При цьому там не відповіли на запитання, скільки часу займе виробництво після отримання дозволу.