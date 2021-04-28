Індія наступає на п'яти Китаю: населення КНР скоротилось вперше за 50 років

Китай скоро може поступитись лідерством за кількістю населення Індії. Вперше за 50 років у Піднебесній скоротилась чисельність жителів. Не допомагає навіть послаблення політики планування сім''ї.

Про такі зміни інформує видання Financial Times. Попереднє скорочення населення відбулось ще наприкінці 1950-х років – після голоду, коли загинули мільйони людей.

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Влада затягує з оприлюдненням даних перепису

Незважаючи на те, що політику планування сім'ї китайська влада послабила, проте чисельність населення все-таки впала.

Поки що дані перепису, який відбувався у грудні 2020 року, не оприлюднили. Проте, припускають ЗМІ, позначка буде менша за раніше зареєстровану – 1,4 мільярда.

Результати перепису матимуть вплив на настрої населення

Журналісти припускають, що влада Китаю спеціально не оприлюднює дані, побоюючись реакції суспільства. Пояснюють це так: мовляв, інформація дуже чутлива і потребує узгодження між багатьма структурами.

Результати перепису будуть мати величезний вплив на те, як китайський народ бачить свою країну і як працюють різні урядові відомства,

– сказав експерт аналітичного центру Пекіна Хуан Веньчжень.

Експерти переконані, якщо перепис підтвердить здогадки, то Індія цілком може отримати лідерські позиції у світі. Адже на сьогодні в країні проживають 1,38 мільярда осіб.

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Деталі про скорочення населення Китаю: