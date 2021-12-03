Населення України скоротиться до 22 мільйонів до кінця століття, – НАН

Українські вчені прогнозують, що вже через 80 років населення нашої країни скоротиться майже вдвічі. Так, до кінця XXI століття в Україні може проживати лише 22 мільйони людей.

Від чого помирають українці

На скорочення українського населення впливає і пандемія коронавірусу. Однак остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні.

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Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань,

– мовиться у повідомленні.

Вчені наголосили, що під час пандемії люди помирають і з інших причин. Лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів: "Це комплексна проблема. І доволі серйозна".

Вчені не знають, як зупинити процес

До кінця століття населення України зменшиться до 22 мільйонів осіб. Наразі вчені не знають, як зупинити цей процес. Країни Європи вирішують проблему завдяки мігрантам. Вчені припускають, що скоріш за все, так буде й у нас.

"Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. Так, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це природним чинником", – наголосили науковці.

Що відомо про перепис населення

Президент Володимир Зеленський заявив, що у лютому 2023 року в Україні відбудеться електронний перепис населення.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що активну підготовку до перепису почнуть вже у 2022 році.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що процесі буде "незвичним" і принесе чимало інновацій.