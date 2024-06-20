В Україні заборонили діяльність проросійської партії "Наш край"
Джерело:Судова влада України
Восьмий апеляційний адміністративний суд 19 червня заборонив діяльність проросійської політичної партії "Наш край" в Україні.
Восьмий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону діяльності партії "Наш край" ще у травні цього року.
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В Україні заборонили партію "Наш край"
19 червня стало відомо, що суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України.
Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави,
– йдеться у повідомленні.
Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної ради України.
Варто зазначити, що партія була створена переважно з вихідців закритої проросійської Партії регіонів.