Наш рух уперед – це найважливіше, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 16 червня традиційно звернувся до українців. Він наголосив, що українська армія продовжує звільняти свої території.

Президент підкреслив, що кожен наш воїн, і клаптик звільненої української землі є найпріоритетнішим для української влади. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський розповів про зустріч з лідерами країн Африки

Український очільник наголосив, що провів зустріч у спеціальному форматі – Україна плюс країни Африки. Він зазначив, що обговорив з африканськими політиками доволі багато речей, зокрема формулу миру, безпекові питання і зернову угоду.

Закликав лідерів і держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо. Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру. Непросто, але ми працюємо, – підсумував Зеленський.

Президент провів військовий кабінет з командувачами ЗСУ

Зеленський також сказав, що цього дня він мав військовий кабінет з українськими командувачами: генералами Сирським, Тарнавським, Залужним та Шапталою. З ними він обговорив український рух до звільнення територій нашої держави.

Наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ, усьому свій час. Кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов… Окремі кроки, – заявив глава держави.

Президент також сказав, що мав честь привітати офіцерів, що закінчили останній курс в Національному університеті оборони України. Він зауважив, що ця подія була для нього приємною та знаковою.

Наостанок він традиційно подякував усім, хто зараз бореться заради України, а також тим, хто готується увійти в бій. Крім того, глава держави висловив вдячність тим, хто так сильно і потужно допомагає українцям.

Президент запевнив, що Україна обов'язково всіх переможе. Завершив своє звернення Зеленський традиційним українським гаслом: "Слава Україні!".

Звернення Зеленського за 16 червня: дивіться відео