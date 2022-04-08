Наша людяність отримала виклик, – Урсула фон дер Ляєн про звірства Росії в Бучі

Урсула фон дер Ляєн особисто відвідала Бучу та на власні очі бачила свідчення воєнних злочинів Росії. Вона наголосила, що дії росіян стали викликом для людяності.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня прибула з візитом у Київ. Ввечері вона дала спільний з Володимиром Зеленським брифінг, повідомляє 24 канал.

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Фон дер Ляєн про відвідини Бучі

Урсула фон дер Ляєн розповіла, що розпочала день 8 квітня з відвідин Бучі.

Побачивши на власні очі те, що сталося, я можу сказати, що наша людяність отримала виклик у Бучі,

– зазначила вона.

Та додала, що весь світ тепер проголосував за те, аби виключити Росію з Ради ООН з прав людини.

Президентка Єврокомісії також сказала, що зараз дуже важливий момент – потрібно думати й боротися, аби отримати відповідь на запитання: "переможуть ці жахливі руїни чи людяність, домінуватиме автократія або ж демократія, буде право сили чи правовладдя.

Росія розв'язала цю війну, але йдеться більш ніж про напад на Україну, адже українці борються за всю Європу. Фон дер Ляєн також запевнила у підтримці Євросоюзом українського народу.

Брифінг Зеленського та Урсули фон дер Ляєн від 8 квітня: дивіться відео