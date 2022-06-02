Наша мета – повне відновлення територіальної цілісності, але діяти треба обережно, – Зеленський

Україна героїчно бореться з російськими загарбниками вже понад три місяці. Ми довели всьому світу те, що на першому місці для нас є свобода.

Саме тому тепер працюємо над тим, щоб звільнити свою землю від росіян. Про відновлення територіальної цілісності, що є нашою головною метою, розповів президент Володимир Зеленський.

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Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя,

– зауважив президент.

Він також виклав чергові фото, які показують всі жахи війни в Україні. На них – військові з передової, цивільні люди, яких евакуйовують з розбомблених будинків, понищена інфраструктура, пожежі та інші жахи війни.

Війна в Україні / Фото Ivor Prickett, Sasha Maslov, Aris Messinis, Marian Kushnir, Anna Reznik

Останні заяви Зеленського

Президент України кожного вечора звертається до народу, розповідаючи про основні моменти роботи, яка наближує нашу перемогу. Також він звертається до народів, урядів та виступає у парламентах багатьох держав світу. Наприклад, сьогодні, 2 червня, президент виступив перед народом та політиками Люксембургу. Запевнив, що Україна вже де-факто стала членом Європейського Союзу. Адже просто зараз відбувається співпраця на двосторонньому рівні та на рівні ЄС, що відповідає повноправному членству.

Не втомлюється Зеленський переконувати світ у тому, що Росія несе зло і в цій війні для неї не повинно бути перемоги. Адже тоді це зло може охопити весь світ, і Україна вже не зможе його стримувати ціною власних життів, як робить це тепер. У тому ж зверненні до Люксембургу він попередив, що у найгіршому випадку перемоги Росії в цій війні для Європи настануть "чорні дні". Адже Путін хоче знищити свободу як в Україні, так і на всьому континенті.

Також Володимир Зеленський дав завдання відновити до 1 вересня максимальну кількість шкіл, які зруйнувала російська армія. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували в Україні близько 20% шкіл і садочків. З представниками керівництва ЮНІСЕФ в Україні вже вдалося розробили попередній план щодо допомоги Дитячого фонду ООН у реконструкції та відновленні навчальних закладів. Серед зруйнованих будівель є й такі, які потрібно повністю реконструювати або зносити й будувати з нуля.

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