Реакція буде швидкою і рішучою, – у МЗС відреагували на бажання Лукашенка літати в Крим

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що попросив Володимира Путіна дозволити білоруським авіакомпаніям літати на півострів. Однак, це можна розцінювати, як чергову провокацію для України.

Таку думку висловила Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ. За її словами, лише якщо погрози та провокації Лукашенка реалізуються, питання санкцій будуть вивчати максимально швидко.

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Джапарова про можливі санкції проти Лукашенка

Вона пояснила, що не варто передбачати, які конкретно можуть бути запровадженні санкції в Україні проти режиму Лукашенка, бо не варто політизувати це питання заздалегідь.

Джапарова також наголосила, що після окупації Криму Росією у 2014 році, статус півострова не передбачає заходження ані в порти, ані в аеропорти. Наразі туди літають лише російські літаки.

Як тільки хоч 1 білоруський літак приземлиться на території Криму, наша реакція буде швидкою, миттєвою і рішучою,

– підкреслила Джапарова.

Вона зазначила, що заява Лукашенка виглядає як провокативна та емоційна реакція на запровадження санкцій. Також політикиня наголосила, що українська влада солідаризується із більшістю рішень Євросоюзу, зокрема, які ухвалили після незаконного затримання Романа Протасевича.

Про зв'язок Лукашенка та Путіна

Опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали у Мінську 23 травня. Літак, у якому летів опозиціонер, примусово посадили у Білорусі, хоч він прямував із Афін у Вільнюс. Після незаконного затримання журналіста, країни-члени Євросоюзу та Україна припинили авіасполучення з Білоруссю.

За словами Джапарової, Лукашенко все більше "потрапляє у теплі обійми" Володимира Путіна. Це призводить до того, що Білорусь рухається у протилежному напрямку від цивілізованого світу.

Затримання Протасевича – це лише продовження того, що ми бачимо останніми місяцями,

– зауважила заступниця очільника МЗС.

Зокрема, російську риторику у самопроголошеного президента Білорусі чути й у пропозиції дозволити бойовикам на тимчасово окупованих територіях Донбасу провести допит Протасевича, як пояснила Джапарова.

Еміне Джапарова про реакцію МЗС на заяву Лукашенка: дивіться відео