Ми б'ємося з чортами та виносимо сміття понад 300 діб,– Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент Володимир Зеленський ввечері 6 січня привітав українців з Різдвом Христовим. У Святвечір український лідер зауважив, що попри роз'єднані сім'ї, ми всі – єдині, як ніколи.

У своєму зверненні Зеленський привітав мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове.

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Зеленський нагадав, що Різдво – це свято злагоди та єднання сім'ї. А всі ми разом – велика українська родина.

І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу,

– наголосив президент.

Він додав, що українці щодня наближають перемогу, захищаючи свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру.

Привітання Володимира Зеленського з Різдвом: дивіться відео

"Наші предки вірили, що ввечері напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю. Ми живемо в особливі часи. І всі наші свята – особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції", – нагадав український лідер.

Серед цих традицій Зеленський згадав:

на свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б'ємось із чорними силами;

до гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей – так, але не до окупантів.

У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б'ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль. Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б'ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра,

– продовжив Зеленський.

За словами президента, це бачить Бог і весь світ. У Святвечір Зеленський побажав, аби у кожну родину прийшла злагода, а у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітні мир і процвітання.

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