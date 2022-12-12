Нащо зброя: щоб "надихнути на подвиг", окупантам на фронт збирають баяни й балалайки

Міноборони Росії оголосило збір музичних інструментів для відправки на фронт. Людей просять приносити окупантам баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари та балалайки.

Відповідний лист Міноборони країни-терористки надіслало до Комітету з культури Санкт-Петербурга. Там переконані, що музичні інструменти російським окупантам необхідні для "підтримки бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги та морально-психологічного розвантаження". Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Це перший народний збір у Росії за участю влади

Балалайки та акордеони – це перший "народний збір" у Росії, який організували не волонтери, а безпосередньо Міноборони країни-терористки на офіційному рівні.

Найчастіше такі заходи організовуються силами родичів "мобіків" чи добровольцями. У Росії на потреби армії збирають прокладки для використання як устілки, шкарпетки, труси й навіть вичісують собак для збирання пряжі.

Іноді на потреби "чмобіків" збирають за наказом керівників

Російські спецпризначенці та професійні бійці обмундировані добре. Проте що стосується мобілізованих, то вони зазнають труднощів з обмундируванням, вони змушені за свої гроші купувати собі форму та зимовий одяг. Також російські волонтери у соцмережах організовують акції збору, щоб забезпечити окупантів ліками, одягом та їжею.

Але навіть такі акції не завжди відбуваються добровільно. У деяких регіонах бюджетників змушують збирати гроші на потреби армії або просто вирахують необхідні суми із зарплат.

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