Дрони СБУ та Сил оборони України вразили найбільший у Росії завод з виробництва вибухових речовин. Мовиться про завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області.

Джерела 24 каналу в СБУ повідомили, що завод – частина російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями країн ЄС і США. Адже продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

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Що відомо про атаку України на завод в Дзержинську

На цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі керовані авіаційні бомби, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО,

– заявили джерела в СБУ.

Джерела уточнили, що від українського кордону до російського заводу – 900 кілометрів.

Після атаки українських дронів росіяни протягом всієї ночі проти 20 жовтня писали в соцмережах про прильоти по заводу, страшні "хлопки" та запитували "что проісходіт?".

Реакція росіян на вибухи: дивіться відео

Джерело в СБУ пояснило, що наша Служба безпеки відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова.

"До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", – запевнило поінформоване джерело в СБУ.

Скільки дронів атакували завод

Джерела 24 Каналу в українській розвідці розповіли, що завод імені Свердлова атакували декілька десятків дронів українського виробництва.

Атака по заводу імені Свердлова: дивіться відео

Згідно з повідомленнями у російських телеграм-каналах, вибухи в районі заводу пролунали близько 4 ранку (20 жовтня – 24 Канал). Невдовзі місцева влада заявила про спробу російського ППО відбити атаку дронів-камікадзе. Після вибухів над території об'єкта з'явився стовп густого диму,

– розповіли джерела в ГУР.

Вони також додали, що завод перебуває під санкціями Києва за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Також об'єкт росіян перебуває під санкціями Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Що відбувалось в Росії вночі: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

Завод в Росії є одним з найбільших російських виробників:

промислових вибухових речовин,

передавальних зарядів для гірничорудної промисловості,

перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості,

сейсмічних і геофізичних робіт.

Росіяни детально розповідали на камеру, що трапилось: дивіться відео