Наші країни об'єднують цінності: Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини Чапутовою

Володимир Зеленський 31 травня зустрівся з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини. Український лідер подякував колезі за потужну підтримку.

Зеленський наголосив, що Словаччина – солідарна з українським народом. Країни об'єднують спільні цінності.

Зауважте Словацькі гаубиці, що б'ють на 40 кілометрів, вже передали Україні

Сьогодні зустрічаюся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Наші країни об'єднують спільні цінності. Дякую за потужну підтримку й солідарність з українським народом,

– заявив Зеленський.

Чапутова у соцмережі написала, що дуже рада зустрітися з Зеленським. Вона наголосила, що Словаччина – поруч з Україною.

Деталі зустрічі Зеленського й Чапутової

Зеленський заявив, що Словаччина від початку повномасштабного вторгнення Росії зайняла принципову позицію та підтримувала Україну. Президент наголосив: словацький народ усвідомлює, що українці борються за спільну свободу та спільні цінності вільної Європи.

Ключовими темами зустрічі Зеленського і Чапутової були:

оборонна та економічна допомога Україні;

підтримка надання Україні статусу кандидата в члени ЄС;

посилення санкцій проти Росії.

Український лідер зауважив, що внесок Словаччини у зміцнення обороноздатності України – справді вагомий. Зеленський наголосив: він високо цінує особисту роль Чапутової у наданні допомоги.

"Ця наша співпраця будується на спільному баченні, що надійний мир в Україні та в усій Європі можливий лише на основі повного відновлення територіальної цілісності та поваги до суверенітету нашої держави", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Словаччина й надалі надаватиме максимальну безпекову допомогу Україні. Країни також мають спільний погляд щодо необхідності посилення санкцій проти Росії.

Зеленський наголосив, що ситуація, коли між 5 та 6 санкційними пакетами проти Росії минуло понад 50 днів – не є прийнятною. Однак добре, що вже наявний прогрес у затвердженні шостого санкційного пакету Євросоюзу.

Президент додав: ключові обмеження, які спонукатимуть Росію до припинення війни, мають стосуватися саме російського енергосектору.

Зеленський та Чапутова також обговорили взаємодію щодо прикордонної інфраструктури та роботи пунктів пропуску.

"Рухаємося до запровадження спільного контролю на кордоні держав-сусідів. Ми вдячні за готовність Словаччини допомогти зі створенням нових маршрутів і хабів для експорту агропродукції та інших критичних товарів з України", – наголосив український лідер.

Чапутова виступила у Раді

Під час візиту до Києва Чапутова виступила у Верховній Раді. Президентка заявила, що Україна зараз героїчно захищає від Росії усю Європу. Словаччина дбатиме про українських жінок та дітей, які були вимушені залишити свої домівки.

Чапутова наголосила, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС якомога скоріше. Також президентка пообіцяла, що її країна надасть Україні гаубиці Zuzana, й нагадала: Словаччина вже поставляє для потреб ЗСУ зенітно-ракетну систему С-300.

Окрім того, під час виступу у Раді президентка Словаччини порівняла Путіна з Гітлером.

Зеленський звертався до політиків і народу Словаччини

Зеленський 10 травня звернувся до політиків та народу Словаччини. Він подякував за рішучу допомогу, яку надає країна. Український лідер наголосив, що Словаччина усвідомлює: свобода без сили є тільки маренням. Президент додав, що іншим країнам було б добре повчитися у Словаччини. Зеленський розповів, як у 2021 році з Чапутовою підписав Декларацію про визнання європейської перспективи України. У 2022 році зміцнення стало лише сильнішим.

Зеленський під час виступу наголосив: якщо Росію не зупинити вже зараз, російські військові повторять свої злочини на території кожної держави, до якої зможуть дотягнутися. Президент додав, що, зокрема, мовиться про Словаччину.

Головними інструментами для перемоги України є зброя та санкції проти Росії.

Важливо – Зеленський зустрівся з Зузаною Чапутовою: дивіться відео