Наші правоохоронці впораються, – Маляр про покарання для окупантів, які повертаються в Україну

Ганна Маляр заявила, що українці обов'язково переможуть російських варварів. Однак при цьому необхідно залишатися цивілізованими.

Заступниця міністра оборони України Маляр зауважила, що насправді триває війна не просто двох держав чи народів. Це війна цивілізації з диким середньовіччям.

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Маляр зауважила: дуже важливо, щоб у цій ситуації кожен виконував свою роботу. Покарання окупантів, які знову повертаються в Україну, – це завдання для національного правосуддя, національної юстиції та правоохоронних органів. Саме на них ляже основний тягар.

На сьогодні, міжнародні судові інституції, на жаль, – слабкі. Складно притягати російське військово-політичне керівництво та звичайних військових до міжнародної відповідальності. Тому потрібно все це залишити нашим правоохоронним органам. Вони впораються,

– заявила Маляр.

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