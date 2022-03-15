Наші військові називають їх саранча, на один наш танк – 100 їхніх, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 15 березня виступив на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force. Там він розповів, як українські військові стримують значно переважаючі сили ворога.

За словами Зеленського, українська армія використовує озброєння, яке надають західні партнери, максимально швидко та ефективно.

"Обсяг озброєння, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Ось чому трофеї, ось чому складна боротьба", – відзначив Зеленський.

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Він також наголосив, що кількість ворогів значно більша. Але український народ на це не зважає, продовжуючи свою боротьбу.

"Тут стільки окупантів. Наші військові називають їх "саранча". На одну людину – мінімум 10-20-30 людей, на один наш танк – 100 їхніх. Це реальна статистика. Тому бореться великий народ", – заявив Президент України.

Відтак Зеленський звернувся до лідерів країн Joint Expeditionary Force і далі підтримувати Україну озброєнням.

"Тому ми хочемо, щоб ви нам допомогли. Я впевнений, що ви зможете збільшити обсяг, і відчуваєте, як це може посилити ваш захист, вашу безпеку. Як це зробить стабільний мир", – наголосив Зеленський.