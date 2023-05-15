Додаткова техніка, навчання пілотів та далекобійність: Зеленський підсумував візити до Європи

Володимир Зеленський записав звернення до українців 15 травня. Він розповів про три важливі для нашої країни дні, під час яких глава держави провів чимало зустрічей з міжнародними партнерами.

У своєму традиційному зверненні президент України спробував підбити підсумки своїх робочих візитів до країн-союзників. Він розповів, з чим повертається додому та що очікує як наших оборонців, так і наших громадян.

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Усього необхідного буде більше

Три довгі дні – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки,

– наголосив він.

Він зазначив, що провів хороші переговори з пані прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Крім того, зустрівся з Папою Римським і мав обнадійливу зустріч з президентом країни Серджо Маттареллою.

Багатослівнішим він був, коли розповідав про свою поїздку до Німеччини. За словами глави держави, зустріч зі Франком-Вальтером Штайнмаєром і Олафом Шольцом були змістовними для перемоги нашої держави.

Глава держави відвідав також Аахен. Володимир Зеленський побував на військовій базі, де оглянув Leopard і Marder, а також подякував українським захисникам, які опановують німецьку техніку. Крім того, в Аахені президент отримав особливу відзнаку імені Карла Великого. Він зазначив, що вперше у залі, де відзначають лауреатів, звучала українська мова у промові.

Українська буде однією з офіційних мов Європейського Союзу, я впевнений у цьому,

– підкреслив Зеленський.

Також він розповів про зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами глави держави, вони провели корисні переговори. Він додав, що "є новий потужний військовий пакет і нові політичні домовленості".

Не оминув увагою він також візит до Великої Британії. З прем’єр-міністром Ріші Сунаком обговорили оборону та важливість британського лідерства у військових коаліціях.