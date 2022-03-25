Знищуючи окупантів тисячами, ЗСУ підганяють Путіна до думки про перемовини, – Зеленський

Збройні Сили України продовжують знищувати ворога на всіх фронтах. Рахунок російських втрат вже перевищив 16 тисяч убитими.

Серед них є і вищі командири. Про це під час свого звернення до українського народу ввечері п'ятниці, 25 березня, повідомив Володимир Зеленський.

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Стримуючи окупантів, наші захисники й захисниці підводять керівництво Росії до простої й логічної думки: треба говорити. Говорити змістовно. Терміново. Чесно. І заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. Розмова має бути серйозною,

– сказав президент.

"Український суверенітет має бути гарантований. Територіальна цілісність України має бути забезпечена. Тобто умови повинні бути справедливими. Інших український народ не прийматиме", – продовжив глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що у війні вже загинули 16 тисяч російських окупантів.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео