Знищуючи окупантів тисячами, ЗСУ підганяють Путіна до думки про перемовини, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський у фейсбуці
Збройні Сили України продовжують знищувати ворога на всіх фронтах. Рахунок російських втрат вже перевищив 16 тисяч убитими.
Серед них є і вищі командири. Про це під час свого звернення до українського народу ввечері п'ятниці, 25 березня, повідомив Володимир Зеленський.
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Стримуючи окупантів, наші захисники й захисниці підводять керівництво Росії до простої й логічної думки: треба говорити. Говорити змістовно. Терміново. Чесно. І заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. Розмова має бути серйозною,
– сказав президент.
"Український суверенітет має бути гарантований. Територіальна цілісність України має бути забезпечена. Тобто умови повинні бути справедливими. Інших український народ не прийматиме", – продовжив глава держави.
Водночас Володимир Зеленський зауважив, що у війні вже загинули 16 тисяч російських окупантів.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео