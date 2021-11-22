Насильство ідіотів, – прем'єр Нідерландів про антивакцинальні протести в країні
Джерело:"Yahoo! News"
Прем'єр-міністр Нідерландів обурився через насильство на протестах щодо вакцинації проти коронавірусу, які відбулися в країні 19 – 21 листопада. Він заявив, що усі винуватці обов'язково понесуть відповідальність.
Насильство під маскою протесту, – прем'єр
У Нідерландах підбили підсумки антивакцинальних протестів, які відбулися на вихідних. Про це заявив Марк Рютте.
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Під час жорстоких протестів заарештували щонайменше 130 людей. Поранень зазнали 4 учасники акції та ще кілька поліцейських.
Прем'єр Нідерландів наголосив, що розуміє напругу у суспільстві через тривалу пандемію, однак такі дії є неприпустимим.
Я завжди захищатиму право на протест, але ніколи не погоджуся з тим, що ідіоти використовують чисте насильство,
– сказав Рютте.
Він назвав жорстокі акції "чистим насильством під маскою протесту".
Що відомо про протести в Нідерландах
- Акції через нові обмеження розпочалися 19 листопада у Роттердамі. Активісти палили автомобілі та велосипеди поліцейських. Правоохоронці у відповідь застосовували водомети, а також здійснювали попереджувальні постріли. Кілька людей постраждали.
- Наступного дня протест виник у Гаазі. Антивакцинатори розпалювали вогнище просто у центрі міста, а також кидали фаєрами у поліцейських.