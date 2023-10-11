Як врятувати дітей, поки дорослі воюють: в ООН знову колапс

6 ескалацій збройного конфлікту, пандемія, сухопутна, повітряна та морська блокади – таке дитинство протягом лише останніх 15 років мають 800 тисяч неповнолітніх з Гази. Поряд з ними в атмосфері страху й небезпеки проживають також ізраїльські діти. Як реагує ООН на чергову кризу та як врятувати дітей, доки воюють дорослі – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Будь-яке насильство щодо дітей неприпустиме

Основоположним принципом міжнародного права дитини є недискримінація. Будь-якій особі, групі осіб чи державі заборонено переслідувати та чинити насильство щодо дітей незалежно від міркувань та обставин.

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Дегуманізація дітей і дорослих, наприклад заяви офіційних осіб щодо їх нелюдської природи, є ознакою злочину геноциду. Попри причини, які обумовили настання збройного конфлікту, згідно з міжнародним гуманітарним правом діти користуються додатковим захистом.

Окремі порушення прав дитини в ході збройного конфлікту визнані на універсальному рівні серйозними. З метою попередити їх та не допустити повторення діє спеціальна представниця генсека ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

Серйозні порушення та механізм, який не працює

Посада спецпредставника з питань дітей та збройних конфліктів була запроваджена Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1996 року. Серед серйозних порушень, які підпадають під мандат спецпредставниці:

викрадення,

вербування,

вбивства,

зґвалтування,

напади на школи та лікарні,

відмова у гуманітарному доступі.

З 2014 року посаду обіймає аргентинка Вірджинія Гамба.

Серед функцій спецпредставниці – моніторинг серйозних порушень прав дитини, підвищення обізнаності щодо тяжкого становища дітей, сприяння міжнародній співпраці для захисту прав дитини.

На практиці Вірджинія Гамба щорічно звітує перед Генасамблеєю та Радою з прав людини, виступає на засіданнях Ради безпеки, спілкується з представниками суб'єктів, щодо яких здійснюється моніторинг.

У Звіті генсека ООН з питань дітей та збройних конфліктів від 27 червня 2023 року щодо ситуації в Ізраїлі та в Палестині вказано про налагодження співпраці між спецпредставницею і сторонами, які воюють. Зокрема, Ізраїль, Палестинський ісламський джихад та ХАМАС зобов'язалися зупинити та запобігти серйозним порушенням прав дитини.

Минуло лише 3 місяці і насильство щодо неповнолітніх набрало нових обертів. Жодні обіцянки не спрацювали, як і механізм моніторингу.

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Принагідно слід зазначити, що ні Ізраїль, ні організовані збройні групи Палестини не підписали плани дій, які є ще одним інструментом реагування на серйозні порушення прав дитини. При цьому з 38 планів дій, які були імплементовані за час діяльності спецпредставниці, 12 – принесли позитивні результати.

На жаль, такий документ досі офіційно не підписаний і Росією, хоча Україна зробила це ще в серпні 2023 року.

Реагуючи на ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, 9 жовтня Гамба вкотре висловила "глибоку стурбованість" та закликала сторони дотримуватися міжнародного права прав людини й міжнародного гуманітарного права. Жодних коментарів щодо конкретних порушень та погроз вчинити їх вона не надала.

Заяви від ЮНІСЕФ та Комітету з прав дитини

ЮНІСЕФ висловив "глибоку стурбованість" ще 7 жовтня. У своїй заяві організація навела статистику порушень за останні роки. Історія насильства проти дітей в ході арабо-ізраїльського конфлікту дозволяє говорити про патерни порушень, які вчиняють сторони.

Так, для організованих збройних формувань Палестини більш характерними є вбивства, каліцтва, викрадення та вербування дітей.

Водночас Ізраїль здійснює напади на медичні й освітні установи, втручається в їхню діяльність і відмовляє в гуманітарному доступі.

ЮНІСЕФ закликав негайно припинити бойові дії, надати дітям належний захист та врегулювати кризу.

Що стосується реакції Комітету з прав дитини, то вона, ймовірно, знайде відображення у черговому звіті щодо порушень Конвенції про права дитини. У минулому Комітет досить активно аналізував ситуацію навколо збройного конфлікту.

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Окремі його висновки особливо важливі для України. Наприклад, ще у 2013 році Комітет з прав дитини визнав порушення Ізраїлем статті 29 Конвенції про права дитини (право на освіту) в контексті заборони навчатися арабською мовою за палестинською шкільною програмою та зберігати завдяки навчанню свою ідентичність. Таке ж порушення вчиняє Росія на окупованих територіях України.

Взаємозалежність світу

Хоча звірства щодо дітей були характерними й для попередніх ескалацій арабо-ізраїльського конфлікту, цього разу вони є відображенням руйнування міжнародного правопорядку з боку Росії. Оскільки одна держава без покарання широкомасштабно та систематично порушує права дитини, інші суб'єкти вважають, що можуть наслідувати таку поведінку.

Цікаво, що в Додатку до вже згаданого Звіту генсека російські збройні сили внесли до "списку ганьби" лише у зв'язку з двома порушеннями, хоча вони вчинили повний спектр. Неспроможність міжнародної спільноти хоча б визнати існування порушень, призводить до того, що страждають діти у всіх зонах бойових дій.

Відсутність універсального механізму захисту прав дитини у воєнний час призводить до того, що міжнародна спільнота втрачає цілі покоління людей, які через фізичні та ментальні травми будуть не спроможні досягати задекларованих цілей сталого розвитку.

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Ще в 1999 році Рада безпеки визнала порушення прав дитини у ході збройних конфліктів обставиною, яка ставить під загрозу мир і безпеку людства. З цього моменту, попри численні ініціативи, рівень насильства щодо дітей у воєнний час лише зростає.

Та попри всю складність ситуації, Україна має взяти на себе лідерство в забезпеченні прав дитини, поширюючи власний позитивний приклад на інші конфліктні регіони.

Недоцільно порівнювати, чиї діти страждають більше, слід пропонувати рішення, аби не страждав ніхто. Держави-члени ООН, підписуючи Статут, заприсяглися "вберегти прийдешні покоління від жахіть війни", тож ключ до розв'язання проблеми не в моніторингу порушень, а у врегулюванні конфліктів як таких.