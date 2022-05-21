"Насильство й руйнування – абсолютно нищівні": прем’єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь
Джерело:твітер Антоніо Кошти
Португальський прем'єр Антоніо Кошта здійснив візит до України. Деякі спогади про поїздку залишаться з ним на все життя.
Іноземні дипломати продовжують відвідувати Україну та висловлювати свою солідарність нашому народу. Наслідки дій російських окупантів вражають кожного з них.
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Враження прем'єра Португалії від Ірпеня
Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта приїхав відвідав в Україну, щоб обговорити підтримку Португалії для нашої держави та подальшу співпрацю країн.
У рамках візиту він відвідав Ірпінь, який постраждав від російських окупантів. Наслідки дій російської армії справили на нього жахливе враження.
Я ніколи не забуду візит в Ірпінь. Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними,
– написав він у своєму твітері.
Допомога Ірпеню з Німеччини
Також візит в Ірпінь здійснила бургомістр німецького міста-побратима Борни Сімоне Людтке. Вона вжахнулася від побаченого та пообіцяла, що допоможе у відбудові міста, зокрема, ірпінський Ліцей №3, який серед усіх громадських закладів постраждав найбільше.
Громада Борни передасть для рятувальників Ірпеня пожежну машину, вони вже також отримали комплект спецодягу.
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