Наскільки критична ситуація зі світлом у Києві та чи будуть евакуйовувати людей зі столиці

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Напередодні ворог знову атакував критичну інфраструктуру столиці.

Це була 9 хвиля атак – вона стала однією з наймасовіших за весь час повномасштабного вторгнення. Про це 24 каналу сказав речник Київської військової адміністрації Михайло Шаманов.

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За словами речника Київської військової адміністрації, 17 грудня вже стабільно працювало метро та електротранспорт. Тепло та вода були майже в усіх киян. Якщо води не було або був малий тиск – над цим працювали аварійні служби та комунальники. Складною залишається ситуація з електрикою.

Повертатися до стабілізаційних графіків відключень поки зарано, тому працюють аварійні або так звані екстрені. В кожного району вони різні,

– стверджує Шаманов.

Відновлювальні роботи, як зазначає речник, були ускладнені погодними умовами, тому що був дощ та сніг. Крім того, процес гальмувала повітряна тривога, яку оголошували вчора.

На жаль, мешканцям столиці не доводиться повністю покладатися на графіки відключень. "Система намагається збалансувати генеруючі потужності, тому важко щось запланувати", – пояснив речник Київської військової адміністрації.

Шаманов нагадав, що станом на сьогодні у Києві працює 430 "Пунктів Незламності" й 60 наметів ДСНС. Кожен охочий може там підзарядити телефон та випити гарячого чаю або кави. На цих локаціях є тепло та інтернет. Ба більше, для дітей облаштовують ігрові майданчики.

На жаль, ми перебуваємо в умовах війни, тому треба потерпіти,

– зауважує речник.

З'явилася інформація, буцім-то у разі блекауту мешканцям столиці доведеться евакуюватися на зимовий період. Шаманов спростував ці чутки, адже у Київській ОВА про це не заявляли.

"Ми не можемо пропонувати киянам евакуюватися. Якщо є можливість перебратися до сільського будинку з окремим генератором, людина має сама вирішувати, їхати їй за межі Києва чи ні, і наскільки їй буде безпечно пересидіти темні часи. У будь-якому випадку – це буде рішення кожного", – резюмував речник Київської військової адміністрації.

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