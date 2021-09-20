Наскільки зараз українське військо відповідає стандартам НАТО: відповідь Сергія Наєва

Одним з важливих напрямків роботи у ЗСУ є перехід на стандарти НАТО. Допомагають у цьому країни-партнери, українських військових готують до ведення бойових дій за різних умов і за методиками Альянсу.

Про це розповів в інтерв'ю командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зауважив, що в українському війську тривають організаційні заходи з реформування.

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Перехід на стандарти НАТО – один з елементів масштабних змін

Дійсно, перехід українського війська до структур НАТО – це один із найважливіших елементів масштабних змін, які сьогодні реалізуються у ЗСУ. Сьогодні йде удосконалення та організація взаємодії і управління у створенні цих вертикалей,

– зауважив Наєв.

Аби забезпечити сумісність зі збройними силами НАТО, в українській армії залучають іноземних інструкторів. Таким чином українські підрозділи приводять у відповідність до стандартів Альянсу.

Алгоритми НАТО дуже відрізняються від радянських

Наших військових активно залучають до багатонаціональних навчань – як на території України, так і за кордоном.

Наєв наголосив, що алгоритми роботи у підрозділах НАТО значно відрізняються від тих, які існували у радянському війську і донедавно – в українських силах. Командувач Об'єднаних сил зауважив, що українські військові вже виконали чимало завдань на шляху до Альянсу. Найближчим часом планують збільшити кількість підрозділів, сертифікованих в НАТО.

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Україна уже запровадила близько 300 стандартів НАТО

Зазначимо, що нещодавно в армії України заявили, що вже запровадили понад 300 стандартів НАТО. Здебільшого вони запрацювали у воєнній політиці, стратегічному плануванні, розвідці, бойових діях та операціях.