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Наскільки є корисною популярна вода, збагачена воднем

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Дієтолог розповіла, чи є насправді корисною воднева вода
Дієтолог розповіла, чи є насправді корисною воднева вода / Соцмережі

У сучасній дієтології з’явився новий тренд – вода, збагачена воднем. Але наскільки вона є корисною для здоров’я, або може це черговий прийом маркетологів.

Як зазначає дієтолог Вероніка Антукова, вважається, що споживання такої води відмінно допомагає боротися з набряками та надає шкірі здоровий природний блиск, передає "Обозреватель".

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"Шанувальники водневої води запевняють, що регулярне її вживання робить їх більш енергійними, уповільнює процеси старіння, а також збільшує швидкість відновлення м'язових волокон після тренування", – каже експерт.

За її словами, принцип дії такої води полягає у тому, що водень потрапляє в організм і починає діяти за принципом більшості протизапальних препаратів, перешкоджаючи набряклості. Крім того, молекула водню має також антиоксидантні властивості.

Водночас вона підкреслює, що воднева вода – це звичайна столова питна вода, в яку у великій концентрації додано водень.

Оскільки вчені ще недостатньо дослідили новий для ринку продукт, вони закликають не поспішати з висновками та не вестися на прийому маркетологів. До прикладу, декан факультету дерматології Нью-Йоркського університету Гері Голденберг вважає, що вживання води з воднем зовсім не гарантує того, що газ буде засвоюватися організмом і транспортуватися, зокрема безпосередньо до клітин шкір, роблячи їх більш зволоженими та такими, що світяться зсередини,
– констатує фахівець.

У звязку з цим дієтолог робить висновок, попри те, що вода є необхідним продуктом, все ж для гарного її засвоєння не обов'язково купувати найдорожчу, вітамінізовану або додатково збагачену воду.

Вода, кисень, дієтологія, харчування

"Така стрімка кампанія з продажу водневої води має, перш за все, грошове підґрунтя. Адже одна пляшка такої води сьогодні коштує приблизно 12 доларів, хоча насправді основний інгредієнт будь-якої бутильованої води – це власне H2O", – резюмує Вероніка Антукова.

Нагадаємо, як холодну, так і газовану мінеральну воду фахівці не рекомендують пити на голодний шлунок або одразу після пробудження.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування LifeStyle Поради
Джерело: 24 Канал
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