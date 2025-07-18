Наслідки атаки у Києві: на дах будинку впав уламок БпЛА

Російські війська увечері 18 липня вдарили по Києву кількома БпЛА. Повітряна тривога в столиці триває кілька годин поспіль.

Атака по Києву не минула без наслідків. Про це пише 24 Канал з посиланням на главу Київської МВА Тимура Ткаченка.

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Що відомо про наслідки атаки по Києву?

Росіяни для обстрілу Києва застосували ударні дрони. Про те, що на місто прямують ворожі БпЛА Тимур Ткаченко повідомив о 21:32.

Станом на 23:13 відомо, що в Києві під час російської атаки уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Під удар потрапила будівля в Дарницькому районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Фіксуємо наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі,

– повідомив начальник міської військової адміністрації.

Вибухи в Києві ввечері чули кілька разів у різних районах. Уперше за добу тривогу оголосили о 19:34. Ворожі дрони в області зафіксували о 21:03. Біля столиці та в самому Києві понад годину працювала ППО, внаслідок чого жителі могли чути серію вибухів. Після того, як атака по Києву припинилася, дрони летіли в напрямку різних раойнів області. Рух БпЛА було зафіксовано в бік Василькова, Білої Церкви та Глевахи.

Станом на 23:18 повітряна тривога в Києві та області триває. Ворог може далі продовжувати терор мирного населення.

Востаннє росіяни завдавали удару по Києву ввечерв 15 липня. Тоді сили ППО працювал по ворожих цілях. Військові збивали дрони на обох берегах столиці.

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До слова, керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські телеграм-канали допомагають ворогу, коли публікують дані про рух російських дронів і ракет. Таким чином ворог може бачити ті напрямки, які не помітні на радарах і коригувати удари. Тож поширення такої інформації під час повітряної тривоги може бути небезпечним.